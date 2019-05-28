واشنطن: مستعدون للتفاوض مع إيران بشروطنا الـ12

المناطق - وكالات

قالت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إننا مستعدون للتفاوض مع إيران إذا أخذت شروطنا الـ 12 على محمل الجد.

وأضافت متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران.

وعقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني أعلنت استراتيجية من 12 شرطاً وهي:

1- وقف محاولات تطوير سلاح نووي.

2- السماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل المواقع النووية.

3- وقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

4- الكشف عن جهودها السابقة لبناء سلاح نووي.

5- وقف دعم الإرهاب وخاصة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

6- وقف دعم الميليشيات الشيعية في المنطقة والحوثيين.

7- سحب قواتها من سوريا.

8- وقف دعم طالبان وجماعات إرهابية في أفغانستان.

9- وقف استضافة قيادات القاعدة.

10- وقف تهديد دول جوارها.

11- الإفراج عن كافة المعتقلين الأميركيين في إيران.

12- وقف عمليات القرصنة الإلكترونية.