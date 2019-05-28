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الشبحة تعلن تنظيم مهرجان عيد الفطر بفقرات متنوعة

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الشبحة تعلن تنظيم مهرجان عيد الفطر بفقرات متنوعة

الشبحة تعلن تنظيم مهرجان عيد الفطر بفقرات متنوعة
http://almnatiq.net/?p=734762
أملج - فايز السميري
استمراراً لاعمالها المميزة التي تأتي وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
وبمتابعة من سعادة محافظ أملج الأستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي أعلنت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة
عن تنظيم مهرجان عيدالفطر المبارك لهذا العام1440
 والذي يأتي بحلة جديدة وبفقرات غير مسبوقة في الأعمال الماضية وينطلق في اليوم الرابع من أيام عيد الفطر المبارك .
 ذكر ذلك رئيس مركز الشبحة رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة الأستاذ محمد الرفاعي والذي أكد ان لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة تعمل على مواكبة كل حدث وذلك بإقامة الفعالية المناسبة التي تساهم في إبراز المركز وتوابعه وتساهم في إبراز أبناء المركز الذين يتم تنظيم العمل بسواعدهم وجهودهم وذكر ان مهرجان هذا العام سيكون مميز بالكثير من الفقرات والفعاليات التي تم الإعداد لها منذ وقت مبكر جداً وتم دراستها واقرارها من قبل اللجنة ليتم تقديمها في هذا المهرجان المختلف كلياً عن ماسبقه من مهرجانات.
منوهاً بالدعم الكبير الذي يوليه سمو امير المنطقة لمثل هذه الأعمال التي تهدف للمساهمة في إبراز المراكز والمحافظات.
موضحاً ان مهرجان العيد يأتي معايشة لفرحة العيد ومن أجل الترويح عن المواطنين في أيام العيد وخلق فرص للأسر المنتجة وفتح مجال لابناء المحافظات والمراكز بالعمل التطوعي في مثل هذه الفعاليات والتي دائما مايكون هدفها خدمة الوطن والمواطن،
مؤكداً ان المهرحان يحظي بدعم ومتابعة من سعادة محافظ أملج والذي يتابع اول بأول ويذلل كل الصعوبات التي قد تعيق العمل في المهرجان.
 مقدماً شكره والحديث الرفاعي لأعضاء لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة وعلى رأسهم رئيس بلدية الشبحة المهندس احمد البلوي ومساعده احمد الجهني وأمين اللجنة الأستاذ نايف الحبيشي وجميع أعضاء اللجنة على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل ان يظهر المهرجان بالمظهر المشرف مقدماً شكره أيضاً لكل الرعاه والداعمين من مشائخ وأعيان مركز الشبحة الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل إنجاح اي عمل يقام في المركز

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