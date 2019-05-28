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النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين عقوبة إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية

النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين عقوبة إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية

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النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين عقوبة إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية

النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين عقوبة إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=734768
المناطق - متابعات

حذرت النيابة العامة عبر صفحتها بتويتر المواطنين والمقيمين من  إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية، موضحة ان العقوبة ستكون ، 10 سنوات سجن و غرامة تصل إلى 5 ملايين.

 

وقالت النيابة العامة في تغريدة : أخي المواطن.أخي المقيم.
توخى الحذر وتَفطَّن إلى السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المنطوية على إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية، في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

 

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