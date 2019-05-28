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مستشار الأمن الأميركي يصل الإمارات لبحث أمن المنطقة

مستشار الأمن الأميركي يصل الإمارات لبحث أمن المنطقة
http://almnatiq.net/?p=734771
المناطق - وكالات

وصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إلى الإمارات، ليل الثلاثاء، لبحث قضايا الأمن في المنطقة.

وتأتي زيارة بولتون تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في المملكة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة لبحث أمن الخليج.

وقالت السفارة الأميركية في أبوظبي، الاثنين، قبل وصوله، أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية، دون تأكيد موعد زيارته.

وتشهد المنطقة توتراً وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو/أيار الحالي.

وتستضيف مكة المكرّمة، الخميس، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وكذلك قمة اعتيادية لمنظمة التعاون الإسلامي، الجمعة.

وكان بولتون، المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد، وجّه “تحذيراً واضحاً لا لبس فيه إلى النظام الإيراني” في 5 مايو/أيار، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج رداً على “تهديدات إيرانية”.

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