فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم تشهد إقبالا كبيرا

مكة - عادل الزهراني

تشهد فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم على إقبال كيير من قبل أهالي مكة المكرمة و زوراها و خاصة الأطفال و ذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية ثقافية مشوقة للأطفال حيث يتشاركوا مع المنظمين في آداء الكثير من الألعاب و التجارب و الرسم التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية في حياة العالم إين الهيثم و تجاربه و التعرف على أبرز إختراعاته بالإضافة إلى وجود شخصية إبن الهيثم بحيث يتمكن الأطفال من إلتقاط الصور التذكارية معه .