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فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم تشهد إقبالا كبيرا

فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم تشهد إقبالا كبيرا
http://almnatiq.net/?p=734776
مكة - عادل الزهراني

تشهد فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم  على إقبال كيير من قبل أهالي مكة المكرمة و زوراها و خاصة الأطفال و ذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية ثقافية مشوقة للأطفال حيث يتشاركوا مع المنظمين في آداء الكثير من الألعاب و التجارب و الرسم التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية في حياة العالم إين الهيثم و تجاربه و التعرف على أبرز إختراعاته بالإضافة إلى وجود شخصية إبن الهيثم بحيث يتمكن الأطفال من إلتقاط الصور التذكارية معه .

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