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الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا

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الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا

الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا
http://almnatiq.net/?p=734789
المناطق - متابعات

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، يوم الثلاثاء، ثاني مبارياته في دور مجموعات مونديال الشباب 2019، أمام نظيره المالي 4-3، في لقاء أقيم على ملعب ستاديون جوسير في مدينة جدينيا.
وتضاءلت بذلك حظوظ الأخضر الشاب، في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، لا سيما وأنه خسر المواجهة الأولى في دور المجموعات أمام فرنسا بهدفي دون رد.
وتقدم الأخضر بهدفين في أول 20 دقيقة من المباراة، حيث سجل فراس البريكان الهدف الأول عند الدقيقة 9، قبل أن يضيف حسان تمبكتي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 20، واستمر تقدم الأخضر بهدفين، حتى قلص المنتخب المالي النتيجة لصالحة عند الدقيقة 36، بتسجيل هدفه الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، استطاعت مالي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54، فيما أعاد خالد الغنام الأخضر للمقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 63، فيما سجل منتخب مالي هدف التعادل عند الدقيقة 70، قبل أن يسجل هدفه الرابع في آخر دقيقة من وقت المباراة الأصلي.
وبهذه الخسارة، يتذيل الأخضر ترتيب مجموعته الخامسة بدون نقاط، والتي يتصدرها المنتخب الفرنسي بـ6 نقاط.
هذا ويواجه الأخضر نظيره بنما، الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات المونديال.

 

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