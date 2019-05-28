“7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض

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نفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض “7” برامج دينية ومحاضرات لأكثر من “100” مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وذلك ضمن البرامج الدورية للدار.

تنوعت البرامج مابين برامج تصحيح التلاوة ودروس السنة النبوية وحالنا مع رمضان والتعريف بالإسلام ودروس العقيدة ومابين المحاضرات التثقيفية عن فضل الصلاة والقرآن وأهله بالإضافة إلى التعريف بفضل العشر الأواخر من رمضان ووسائل التقرب إلى الله فيها وبعض الوقفات التأملية في السور القرآنية مع الإستشهاد بالأدلة القرآنية على ذلك كله ومناقشة المستفيدات والإجابة على استفساراتهن حول بعض الأحكام الدينية المتعلقة بتلك المسائل والتطبيق العملي لمختلف انواع التلاوات القرآنية والتجويد .

وقد اشارت مديرة الدار أ. نوال تركستاني إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تقوية الوازع الديني لدى الفتيات وتعزيز القيم والمباديء الإسلامية الحميدة في نفوسهن لاسيما في مثل هذه المواسم الدينية الفضيلة.