احدث الأخبار

التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 “7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض
منطقة الرياض
 الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا
أبرز المواد
 وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مفتي عام المملكة
أبرز المواد
 فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع إبن الهيثم تشهد إقبالا كبيرا
منطقة مكة المكرمة
 مستشار الأمن الأميركي يصل الإمارات لبحث أمن المنطقة
أبرز المواد
 النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين عقوبة إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية
أبرز المواد
 “القروض العقارية” تنمو 3 أضعاف للشهر الرابع على التوالي مسجلة أعلى رقم في تاريخ المملكة بدعم من برامج الإسكان
أبرز المواد
 الشبحة تعلن تنظيم مهرجان عيد الفطر بفقرات متنوعة
منطقة تبوك
 واشنطن: ضربات روسيا والنظام السوري بإدلب تصعيد طائش
أبرز المواد
 المملكة تحقق قفزة نوعية بـ ” 13 ” مرتبة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 وتحقق المركز 26 مُسجلةً أفضل تقدم على مستوى الدول التي شملها التقرير
أبرز المواد
التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

أبرز المواد
“7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض

“7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض

منطقة الرياض
الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا

الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا

أبرز المواد
وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به

وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به

أبرز المواد

التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=734799
الرياض - شاجع الدوسري
اصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا وزاريا  يقضي بتكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة  الرياض ،
وعبر الدكتور التويجري عن بالغ شكرة وتقديرة لوزير الصحة مثمنا هذه الثقة التي ستكون دافعا للأستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة تحت توجيهات سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ،
يذكر أن الدكتور التويجري كان يشغل رئيسا لقسم الانف والاذن والحنجرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وقائدا لزراعة القوقعة بالمملكة .  وقد عمل سابقا  مديرا لمستشفى الايمان بالرياض  ورأس عدة لجان طبية  بالمنطقة .

روابط ذات صلة

“7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض

“7” برامج دينية لأكثر من “100”يتيمة وموظفة في الرياض
الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا

الأخضر الشاب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا
وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به

وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*