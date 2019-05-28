بلدي النعيرية ينظم الإفطار السنوي الثالث بحضور عدد كبير من الأهالي

المناطق _ النعيرية

أقام المجلس البلدي بمحافظة النعيرية وللعام الثالث على التوالي إفطاره الجماعي بدعوة من رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية بحضور عدد كبير من الأهالي وعمال الشركات والمؤسسات الحكومية.

وقد شارك سعادة محافظ النعيرية الاستاذ ابراهيم الخريف في الافطار الجماعي وشكر سعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي على هذه البادرة الطيبة واستمرار المجلس للعام الثالث في تقديم إفطار جماعي وهذه دلاله على حرص المجلس على إيصال صوره مشرفه لعمل المجلس وقربه من المواطنين.

وكذلك شارك في الإفطار مساعد رئيس شرطه محافظة النعيرية العقيد نافع المطيري ومدير مرور محافظه النعيرية المقدم نايف الشمري ومدير مكتب الدعوة والارشاد عايض بن فهد الخطاف

كما اشتمل الافطار على إلقاء كلمة باللغة الأوردية على الحضور بين فيها فضل العشر الأواخر من رمضان و تعريف المسلمين الجدد بفضائل هذا الشهر الكريم.