بحضور وكيل إمارة الشرقية.. جمعية بناء تقيم حفلها السنوي وتكرم الداعمين وشركاء النجاح

المناطق _ فهد المريخي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رعى سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال الحفلالسنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وكرم الداعمين للجمعية وبارك توقيع اتفاقيتين مع غرفة الشرقية وجمعية كنف وتسليم خمسة منازل للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالتعاون مع وزارة الإسكان .

ثم القى المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة بناء كلمة جاء فيها : يسرني أن أقف إمامكم في هذا اليوم الفضيل من شهر رمضان المبارك ، هذا الشهر الذي يتسابقفيه الجميع لنيل رضا الرحمن عز وجل وما هذا اللقاء الا واحداً من اعمال الخير وهذا الحضور خير دليل على أن الخير في بلاد يتضاعف عاماً بعد عام.

إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهمالله – حريصة على الارتقاء بالقطاع غير الربحي وجعله يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 ، لذلك حرصنا في جمعية بناء على تطويرعملنا ومواكبة التطور الكبير الذي يعيشه هذا القطاع للوصول للهدف الأسمى والأهم وهو تقديم خدمات مميزة للأيتام وأسرهم والمساهمة في تذليل الصعوبات التي قد تواجهاليتيم وقد تتسبب في حرمانه من تحقيق أهدافه .

لقد حرصنا على بناء نسيج الأسرة التي فقدت عائلها ومساعدة الأم في تجاوز ما يعترضها من صعوبات في تربية أبنائها ، والحمد لله استطعنا بدعم ومساندة القطاعين العاموالخاص من خلال عقد شراكات مثمرة كانت مخرجاتها ولله الحمد متميزة .أبشركم أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة الاف يتيم ويتيمة وأرملة , انفقت على رعايتهموتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال , ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعيةخلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مائة وتسعة وخمسون مليون ريال .. عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبحقادراً على الإعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبية ايماناً بأن الإستثمار في الإنسان هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه .

وشكر الزامل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على رعاية الحفل ودعمه الدائم والذي كان سبباً بعد توفيق الله في النجاحات التي تحققت كما تقدمبالشكر والتقدير للداعمين ورجال الخير على مساندتهم المستمرة للجمعية وعلى دعمنا لتحقيق تطلعات الايتام وأسرهم .

ثم تم تسليم خمس أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية مفاتيح منازلهم بالتعاون مع وزارة الإسكان ، بعد ذلك تم توقيع اتفاقيتين مع غرفة الشرقية وجمعية كنف بعد ذلك كرمفضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء سابقاً على ما قدمه من جهود مثمرة ساهمت بشكل كبير في خدمة الجمعية وتطوير خدماتها .

بعد ذلك كرم سعادة وكيل الإمارة الداعمين وشركاء النجاح ثم تسلم هدية تذكارية من جمعية بناء .