احدث الأخبار

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا
أبرز المواد
 رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك
أبرز المواد
 مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية “ قادر” تنفذ مبادرة إفطار صائم
منطقة تبوك
 بحضور وكيل إمارة الشرقية.. جمعية بناء تقيم حفلها السنوي وتكرم الداعمين وشركاء النجاح
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم يؤكد أن المرحلة المقبلة للتعليم في المملكة مرحلة جديدة لصناعة الفارق
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
أبرز المواد
 رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار يصل إلى جدة
أبرز المواد
 بلدي النعيرية ينظم الإفطار السنوي الثالث بحضور عدد كبير من الأهالي
المنطقة الشرقية
 مصرع 32 حوثيًا في محافظة الضالع اليمنية
أبرز المواد
 اللجنة الاقتصادية اليمنية: ممارسات الانقلابيين تجر الاقتصاد للانهيار الكلي
أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد
المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا

المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا

أبرز المواد
رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

أبرز المواد
مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية “ قادر” تنفذ مبادرة إفطار صائم

مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية “ قادر” تنفذ مبادرة إفطار صائم

منطقة تبوك

رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك
http://almnatiq.net/?p=734854
المناطق - الرياض

رعى معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني مساء اليوم حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (Www.SAFIU.GOV.SA) وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.
وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.

روابط ذات صلة

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا

المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا
وزير التعليم يؤكد أن المرحلة المقبلة للتعليم في المملكة مرحلة جديدة لصناعة الفارق

وزير التعليم يؤكد أن المرحلة المقبلة للتعليم في المملكة مرحلة جديدة لصناعة الفارق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*