المنشطات توقف لاعب الإتحاد فهد المولد عامًا كاملًا

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أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وبناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، لاعب نادي الاتحاد فهد بن مساعد المولد لمدة عام كامل عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا، من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 / 5 / 2019 م.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، يتمثل في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب وهو الانتهاك 1/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأبانت اللجنة أنها أتاحت الفرصة أمام اللاعب لحضور جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 2019/5/20 م، واستعرضت خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذت أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، حيث تنازل اللاعب عن فتح تحليل العينة B ، وقد أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب فهد بن مساعد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 / 5 / 2019 م استنادًا للفقرة 1/2 والفقرة 1/1/2 والفقرة 2/2/10 والفقرة 3/2/10 والفقرة 2/5/10 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية استنادًا للفقرة 1/12/10، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي، استنادًا للفقرة 2/12/10 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، علمًا أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأفادت اللجنة أنها أشعرت اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.