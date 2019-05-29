اغتيال مسؤول إيرني بارز طعنا بسكين أمام منزله.. وهذه علاقته بخامنئي!

المناطق_متابعات

اغتال مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، الواقعة في منتصف الطريق بين محافظتي شيراز وبوشهر.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن ”مجهولين قاموا بالاعتداء على محمد خرسند، إمام جمعة مدينة كازرون وممثل خامنئي فيها، طعنًا بالسكين، عندما كان عائدًا إلى منزله ليلًا.

وذكر موقع ”مشرق نيوز“ المقرب من الدوائر الأمنية في إيران، أن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين قاموا بطعن محمد خرسند بسكين أمام منزله، ليتوفى على الفور نتيجة لشدة الإصابات“.

ويبلغ محمد خرسند من العمر 52 عامًا، وقد تم اختياره من قبل المرشد الإيراني لتمثيله في هذه المدينة.