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الهيئة الملكية بالجبيل تنظم اربع فعاليات خلال الشهر الكريم تنمي افكار وابداع الأطفال وطاقاتهم

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم اربع فعاليات خلال الشهر الكريم تنمي افكار وابداع الأطفال وطاقاتهم
http://almnatiq.net/?p=734874
المناطق_الجبيل

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية اربعة فعاليات في مركز المعرفة والإبداع  ضمن روزنامة صيف الجبيل ٢٠١٩ برامج منوعة ومختلفة للأطفال تحت شعار الجبيل طاقة وحياة. وقد كان لأطفال أهالي الجبيل نصيباً من هذه البرامج على فترات متفرقة من شهر رمضان المبارك  والتي استوعبت قرابة الـ 500 طفل.

   حيث أقيم برنامج ( صديقنا رمضان ) الذي لاقى استحساناً كبيراً من الأهالي وذويهم فقد اشتمل البرنامج على العديد من الورش المتنوعة والهادفة التي تستقبل الأطفال من عمر ٣ سنوات وحتى ١١ سنة ومن ضمن هذه الورش: ورشة “الصادق الأمين” التي تُقدم نبذة بسيطة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يشارك فيها الطفل معلوماته ويكتسب معلومات أكثر عن خير الأمة محمد عليه الصلاة والسلام ، إضافة لورشة “رمضان عن كثب”  والتي تعرف الأطفال فيها على شهر رمضان بطريقة غير تقليدية تُنمي لديهم الفضول وحب المعرفة. وأيضاً ورشة “أنامل ذهبية” و “فرحة رمضان” التي تهدف الى تنمية الخيال وترك المجال للطفل أن يستخدم خياله لصناعات يدوية يصنعها بنفسه. حيث كانت هناك أركاناً مختلفة كركن التلوين، و الليقو والألعاب الحركية المُختلفة.

فيما أطل برنامج ( مُبدعون) بحلة جديدة ومحتوى جديد وهادف فقد اختلفت الورش المقدمة ليتسنى للطفل أن يعيش عالم جديداً من الإبداع فقد أحتوى البرنامج على ورش مختلفة تناولت جوانب عديدة وشيقة كورشة (مختبر العلماء ) الذي عاش فيه الأطفال دور العلماء بعمل تجارب منوعة تُثير تساؤلاتهم، وعلى الجانب الآخر كانت هناك ورشة (دقائق الأذكياء) التي تُثبت للأطفال أنهم قادرين على التفكير بذكاء وسرعة. وأيضاً أحتوى البرنامج على ورشة (المُفكرون الصغار) التي تهدف الى طرح أسئلة منوعة تعزز ثقة الطفل  وتحثه على المشاركة وتبادل المعلومات مع أقرانه وأصدقائه علن طريق الحوار وطرح الأسئلة الثقافية المختلفة.

  و أما برنامج ( عوالمنا ) فقد احتوى على ورش مميزة ومتنوعة كورشة عالم الإسعافي الصغير، و عالم الزهور، وورشة “عالم الفخار” ،وورشة  “عالم السُكر” ،وورشة “عالم الإتيكيت” وورشة “عالم التلوين” و “الرماية” و “عالم الـ LEGO  ”  حيث قدمت  الورش مع الحرص الشديد على استفادة الطفل بمعلومات مُدعمة من قِبل الفريق التشغيلي الذي تكون من 20 مُشغلة من ذوات الخبرة بكيفية التعامل مع الأطفال وتقديم المحتوى الهادف لهم .

واختتمت الفعاليات خلال شهر رمضان المُبارك ببرنامج ( قافلة نون وزين ) الذي تم فيه مشاركة عدة فرق متخصصة في تقديم برامج الأطفال الهادفة  تم جمعهم في قافلة واحدة لتقديم محتوى مميز للأطفال مثل ( فريق كان ياما ، نادي STEM ، نادي التوستماسترز ، فريق طفلي ثروتي، وطالبات الثانوية الثانية بالجبيل الصناعية ).

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