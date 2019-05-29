تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في تعليم حائل

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، للعمل بالمسميات التالية : سائق، سائقة، مستخدمة، مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية، قهوجي، مصور، مصوّرة، مصمم جرافيكس، مصممة جرافيكس .

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وسلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه.

أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة – اجتياز الكشف الطبي بعد اجراء المقابلة الشخصية وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 20 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يكون المتقدم لوظيفة (سائق – رجال / نساء) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وأن يكون المتقدم لوظيفة (مصور/ة) يجيد العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة.

أن يكون المتقدم لوظيفة (مصمم/ ـة) يجيد العمل على برامج الجرافيكس (فيديو، فوتوغراف) وألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو تم فصله لأسباب تأديبية.

في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة وأن تكون الخبرات من جهات حكومية أو مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://rec.hailedu.gov.sa

وذلك خلال الفترة من 1440/09/28هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/10/25هـ.