احدث الأخبار

روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً
أبرز المواد
 “الموظفات” في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل
أبرز المواد
 بولتون يرجح استخدام ألغام إيرانية في الهجوم قبالة الإمارات
أبرز المواد
 “هدف” يودع غدا 456 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجه بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في الضالع
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر من السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق
أبرز المواد
 اغتيال مسؤول إيرني بارز طعنا بسكين أمام منزله.. وهذه علاقته بخامنئي!
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في تعليم حائل
أبرز المواد
 تعرّف على كيفية إغلاق الكمبيوتر بواسطة الهاتف
أبرز المواد
 “توادُّ” تناقش مع منسوبيها نتائج مقارنتها المعيارية مع المودة 
منطقة الجوف
روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي

روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً

أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً

أبرز المواد
“الموظفات” في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

“الموظفات” في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

أبرز المواد
بولتون يرجح استخدام ألغام إيرانية في الهجوم قبالة الإمارات

بولتون يرجح استخدام ألغام إيرانية في الهجوم قبالة الإمارات

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في تعليم حائل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في تعليم حائل
http://almnatiq.net/?p=734879
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، للعمل بالمسميات التالية : سائق، سائقة، مستخدمة، مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية، قهوجي، مصور، مصوّرة، مصمم جرافيكس، مصممة جرافيكس .

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وسلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه.

أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة – اجتياز الكشف الطبي بعد اجراء المقابلة الشخصية وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 20 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يكون المتقدم لوظيفة (سائق – رجال / نساء) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وأن يكون المتقدم لوظيفة (مصور/ة) يجيد العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة.

أن يكون المتقدم لوظيفة (مصمم/ ـة) يجيد العمل على برامج الجرافيكس (فيديو، فوتوغراف) وألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو تم فصله لأسباب تأديبية.

في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة وأن تكون الخبرات من جهات حكومية أو مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://rec.hailedu.gov.sa

وذلك خلال الفترة من 1440/09/28هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/10/25هـ.

روابط ذات صلة

روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي

روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي
أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً

أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً
“الموظفات” في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

“الموظفات” في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*