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أمين عسير  يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار بأبها

أمين عسير  يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار بأبها
http://almnatiq.net/?p=734899
المناطق_أبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة ميدانية قام بها مساء أمس على عدد من المشاريع و الاعمال القائمة في شارع الفن و طريق المطار بمدينة أبها .

واجتمع الحميدي خلال الجولة مع المقاولين المنفذين لمشروعات ، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة ، مستمعا إلى شرح مفصل عن كل مشروع و نسبة الإنجاز  به .

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد لكل مشروع ، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية .

يذكر أن الأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذ كافة مشروعاتها في بمدينة أبها ، مع ضمان جودتها .

وفي نهاية الجولة عبر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات التي تحققت بطريق المطار  و شارع الفن، و التي تهدف الى تطوير وتحديث عدة تلك المواقع بمدينة أبها  لتحقيق اكبر قدر من الخدمات لسكانها و زوارها .

منوها بما تحظى به امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها من اهتمام ودعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اجل تطوير وتحديث منطقة عسير بشكل عام و مدينة ابها بشكل خاص متمنيا التوفيق والسداد لجميع العاملين.

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