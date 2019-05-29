روحاني: منفتحون لمفاوضة واشنطن إذا رفعت العقوبات والتزمت الاتفاق النووي

المناطق - وكالات

كشف رئيس إيران حسن روحاني عن أن “طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي)”، مضيفا أن “الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفع جميع العقوبات عن طهران”.

وذكر أن “الولايات المتحدة بدأت حربها ضد الشعب الإيراني وكشفت عن وجهها الحقيقي بوضوح”.

وأوضح أن “صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة”، لافتا إلى أن “العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام وشعبنا عانى كثيرا خلال شهر رمضان”.

واعترف روحاني بتأثير عقوبات واشنطن قائلا: “لم نتمكن من تامين احتياجات المواطنين بسهولة خلال الشهر الماضي بسبب العقوبات الأمريكية”.