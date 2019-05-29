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112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك

112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك

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112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك

112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك
http://almnatiq.net/?p=734925
عنك - منال الدوسري

انطلقت امس الثلاثاء رحلتين للعمرة من جمعية عنك للخدمات الاجتماعية ويستفيد منها 112 شخصاً من مختلف الجنسيات.

وأوضح مدير جمعية عنك للخدمات الاجتماعية خالد بن حسين الخالدي ، أن مناشط الجمعية تتعد في هذا الشهر الفضيل والتي تتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات ولاشك ان العمرة في هذا الوقت فضلها عظيم لقول ابنِ عباسٍ، رضي اللَّه عنهُما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ حجة أَوْ حَجَّةً مَعِي متفقٌ عليهِ والتي تستهدف تعليم العمرة الصحيحة والصلاة والتوبة إلى الله بالإضافة إلى إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ وكيفية الإحرام من الميقات وبيان فضل زيارة المشاعر المقدسة .

واشار الخالدي الى استفادة 112 شخص من مختلف الجنسيات بغية توثيق علاقتهم بدينهم وتقديم كل ما من شأنه خدمة الدعوة إلى الله وتغرس في نفوسهم مفاهيم الإسلام من هذه الرحلات والتي يتخللها العديد من الفعاليات من الدروس وكلمات وعظيه يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة والعودة منها، يتخلَّلها مسابقات وتوزيع جوائز، إضافة إلى شرح صفة العمرة مقدماً شكره وتقديره للداعمين والمساهمين في هذا المشروع، وإلى جميع الداعمين والمساهمين لأنشطة الجمعية المختلفة المقامة على مدار العام

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