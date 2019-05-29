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الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي

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الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي

الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي
http://almnatiq.net/?p=734928
الدمام - فهد المريخي

قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود مساء أمس بزيارة للمرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جريا على عادة سموه في كل عام ، داعيا العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم عليهم الصحة والعافية يرافقه معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش ومدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني بحضور عدد من رجال الأعمال في المنطقة من لجنة أصدقاء المرضى وعدد من أطباء المستشفى .

كما رعى سموه توقيع معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش على عدد من المشاريع التطويرية في المستشفى الجامعي وهي تطوير وتجهيز مختبر الدرن ( TB) ، ومشروع إنشاء وتوريد وتركيب وحدة المسالك البولية ومشروع إنشاء توريد وتركيب وحدة عمليات تصوير الشرايين والأوعية الدموية .

من جانبه ثمن معالي مدير الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للمرضى المنومين في المستشفى والاطمئنان على صحتهم وهذا ليس بمستغرب على سموه الكريم هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والتي جاءت لتؤكد حرص سموه يرعاه الله على سلامة وصحة المنومين لما لها الأثر الواضح على نفوس المرضى والدعم النفسي عليهم من خلال زيارته يحفظه الله .

كما قدم الدكتور الربيش شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على حضوره ورعايته توقيع ثلاث عقود لتطوير بعض أقسام المستشفى الجامعي وهذا يدل على حرص سموه على أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و دعماً وارتقاءً لمنظومة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية ، وان توقيع هذه العقود يأتي امتدادا لجهود الإدارة في توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم افضل الخدمات ، حيث يُعد المستشفى الجامعي بالخبر مركزا تحويلياً تخصصيا بالمنطقة الشرقية يقدم رعاية طبيه متكاملة في مختلف التخصصات كما يعتبر مركزاً تعليمياً وتدريبياً لطلاب الكليات الصحية بالجامعة ولأطباء الامتياز والدراسات العليا ومركزاً بحثيا لتطوير الخدمات الصحية ويضم كوكبه من الأطباء والممرضين والاستشاريون .

من جانبه بلغ إجمالي تبرعات لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية للمستشفى الجامعي 1.065.000 ( مليون وخمس وستون ألف ريال ) ، وشكر معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش للجنة أصدقاء المرضى ورجال الأعمال تبرعهم السخي وان ذلك ليس بمستغرب عليهم فهم نهر عطاء لا ينقطع ورافدا من روافد التنمية داعياً العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم .

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