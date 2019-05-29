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أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=734935
المناطق - تبوك

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك , وأصدر سموه تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.
كما وجه سموه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنين والمقيمين خاصة الشواطئ والحدائق والمنتزهات وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة وأيضا التواجد الأمني على مدار الساعة.

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