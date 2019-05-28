جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي والتسجيل لدورات خدمة المجتمع

المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد ومقرات اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1441هـ.

وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر شوال القادم، موعدًا لإجراء الاختبار للطلاب والطالبات بكلية الأعمال وكلية علوم الحاسب الآلي في تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات، وذلك في عدد من مقرات الجامعة.

وأوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي للطلاب في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة سيكون في (مبنى أ) في كلية الأعمال بالقريقر، فيما سيكون اختبار الطالبات لذات التخصص في مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بطريق الملك عبدالله.

كما أوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي في تخصص نظم المعلومات سيكون في كلية علوم الحاسب الآلي بمجمع القريقر (مبنى أ، الدور الثالث قاعة ٤٣)، والمجمع الأكاديمي بمحايل مبنى كلية العلوم والآداب، فيما سيكون اختبار الطالبات في ذات التخصص في كل من مبنى كلية علوم الحاسب الآلي بالسامر، ومبنى كلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بمحايل، ومبنى كلية العلوم والآداب برجال ألمع (مبنى أ، المدخل الرئيسي)، ومبنى كلية العلوم والآداب بخميس مشيط (المبنى٥ – ٤ )، وأشارت العمادة إلى أنه لا يحق لمن سبق له الاختبار في الفصول السابقة دخول الاختبار مرة أخرى.

من جهة أخرى أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر – شطر الطالبات – عن البدء في التسجيل في عدد من الدورات التدريبية، تشمل دورة استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، ودورة السلوك التكيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورة الممارسات الأخلاقية والنظامية في بيئة العمل، ودورة تنمية المهارات الإدارية وريادة الأعمال، ودورة إتقان اللغة الإنجليزية للأطفال من (٩ – ١٢ سنة)، ودورة صناعة الخطة التسويقية، ودورة السكرتارية الحديثة والمهارات الإدارية، حيث سيتم التسجيل للدورات في شهر شوال القادم.

وتأتي هذه الدورات ضمن أنشطة وبرامج التدريب المجتمعية التي تُقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بهدف تنمية المعارف والمهارات لكافة فئات المجتمع.