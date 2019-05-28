احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة
منطقة جازان
 جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”
أبرز المواد
 العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”
أبرز المواد
 بعد تشديد القيود.. انخفاض كبير في صادرات إيران النفطية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي بشركة مطارات الدمام
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي والتسجيل لدورات خدمة المجتمع
منطقة عسير
 التقاعد تؤكد استمرارية العمل خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي
المنطقة الشرقية
 112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك
المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة

أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة

منطقة جازان
جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

أبرز المواد
وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

أبرز المواد
العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”

العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي والتسجيل لدورات خدمة المجتمع

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي والتسجيل لدورات خدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=734941
المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد ومقرات اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1441هـ.

وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر شوال القادم، موعدًا لإجراء الاختبار للطلاب والطالبات بكلية الأعمال وكلية علوم الحاسب الآلي في تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات، وذلك في عدد من مقرات الجامعة.

وأوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي للطلاب في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة سيكون في (مبنى أ) في كلية الأعمال بالقريقر، فيما سيكون اختبار الطالبات لذات التخصص في مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بطريق الملك عبدالله.

كما أوضحت العمادة أن الاختبار التكميلي في تخصص نظم المعلومات سيكون في كلية علوم الحاسب الآلي بمجمع القريقر (مبنى أ، الدور الثالث قاعة ٤٣)، والمجمع الأكاديمي بمحايل مبنى كلية العلوم والآداب، فيما سيكون اختبار الطالبات في ذات التخصص في كل من مبنى كلية علوم الحاسب الآلي بالسامر، ومبنى كلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بمحايل، ومبنى كلية العلوم والآداب برجال ألمع (مبنى أ، المدخل الرئيسي)، ومبنى كلية العلوم والآداب بخميس مشيط (المبنى٥ – ٤ )، وأشارت العمادة إلى أنه لا يحق لمن سبق له الاختبار في الفصول السابقة دخول الاختبار مرة أخرى.

من جهة أخرى أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر – شطر الطالبات – عن البدء في التسجيل في عدد من الدورات التدريبية، تشمل دورة استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، ودورة السلوك التكيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورة الممارسات الأخلاقية والنظامية في بيئة العمل، ودورة تنمية المهارات الإدارية وريادة الأعمال، ودورة إتقان اللغة الإنجليزية للأطفال من (٩ – ١٢ سنة)، ودورة صناعة الخطة التسويقية، ودورة السكرتارية الحديثة والمهارات الإدارية، حيث سيتم التسجيل للدورات في شهر شوال القادم.

وتأتي هذه الدورات ضمن أنشطة وبرامج التدريب المجتمعية التي تُقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بهدف تنمية المعارف والمهارات لكافة فئات المجتمع.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على محافظة محايل

أمطار غزيرة على محافظة محايل
محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “

محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “
جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*