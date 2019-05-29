الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي بشركة مطارات الدمام

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الإمارة رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني.

وأطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للمطار لعام 2018 ، مؤكداً سموه على ضرورة تطوير الخدمات واستقطاب المزيد من الشركات المشغلة وإيجاد كل ما من شأنه راحة المسافرين ورواد المطار

فيما عبر الزامل عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة للمطار وحرصه يحفظه الله على تطوير الخدمات وضمان جودة العمل.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني بأن المطار شهد زيادة في نسبة تدريب موظفيه بواقع 36% ويشهد ولله الحمد ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 2% وارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 3 % وكذلك ارتفاع في حركة الشحن والبريد بنسبة 2% .

وبين الجعويني بأنه تم تصنف المطار من قبل ( OAG ) في المرتبة الثانية ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في دقة مواعيد الرحلات لعام 2018 م .

وعن المشاريع أوضح بأنه تم إنجاز 8 مشاريع خلال العام 2018 ويتم حاليا البدء بتنفيذ 13 مشروع لتطوير البنية التحتية في المطار ، مشيراً إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين من 70% في الربع الأول من العام 2018 إلى 76% في الربع الرابع حسب تقارير الهيئة العامة للطيران المدني .