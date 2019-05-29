احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة
منطقة جازان
 جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”
أبرز المواد
 العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”
أبرز المواد
 بعد تشديد القيود.. انخفاض كبير في صادرات إيران النفطية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي بشركة مطارات الدمام
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد اختبار القبول للانتظام التكميلي والتسجيل لدورات خدمة المجتمع
منطقة عسير
 التقاعد تؤكد استمرارية العمل خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 أمير تبوك يواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي
المنطقة الشرقية
 112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك
المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة

أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة

منطقة جازان
جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

أبرز المواد
وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

أبرز المواد
العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”

العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”

أبرز المواد

أمانة الشرقية: جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية

أمانة الشرقية: جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=734946
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عدد من الجولات الميدانية والرقابية، شملت العديد من المخيمات الرمضانية التي تقدم وجبات الإفطار للصائمين، وكذلك جميع المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد وتجهيز ونقل الوجبات للصائمين، وذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية الضرورية لضمان صحة وسلامة الأغذية، حيث تم زيارة 7 مخيمات بحاضرة الدمام مخصصة لاستقبال أكبر عدد من الصائمين، وتأتي هذه الجولات ضمن أعمال الأمانة في الرقابة الصحية، وحملة “الرقابة البلدية” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفرت الزيارات عن رصد عدد من الملاحظات ومنها عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وأيضا نقل الوجبات بسيارات غير مناسبة، كذلك تدني مستوى نظافة بعض المخيمات المجاورة، حيث قامت الفرق الرقابية بتزويد المشرفين على هذه المخيمات بالملاحظات المرصودة والتي تستوجب سرعة تعديلها والعمل على تلافيها وتطبيق الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي بشركة مطارات الدمام

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي بشركة مطارات الدمام
الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي

الأمير سعود بن نايف يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي
112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك

112 شخص في رحلتي العمرة بجمعية عنك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*