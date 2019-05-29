أمانة الشرقية: جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عدد من الجولات الميدانية والرقابية، شملت العديد من المخيمات الرمضانية التي تقدم وجبات الإفطار للصائمين، وكذلك جميع المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد وتجهيز ونقل الوجبات للصائمين، وذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية الضرورية لضمان صحة وسلامة الأغذية، حيث تم زيارة 7 مخيمات بحاضرة الدمام مخصصة لاستقبال أكبر عدد من الصائمين، وتأتي هذه الجولات ضمن أعمال الأمانة في الرقابة الصحية، وحملة “الرقابة البلدية” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفرت الزيارات عن رصد عدد من الملاحظات ومنها عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وأيضا نقل الوجبات بسيارات غير مناسبة، كذلك تدني مستوى نظافة بعض المخيمات المجاورة، حيث قامت الفرق الرقابية بتزويد المشرفين على هذه المخيمات بالملاحظات المرصودة والتي تستوجب سرعة تعديلها والعمل على تلافيها وتطبيق الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن