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وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

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وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”

وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”
http://almnatiq.net/?p=734957
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر” .
وشاهد سموه عقب التدشين عرضاً مرئياً عن المبادرة التي تهدف إلى إتاحة وتسهيل السداد عن السجناء المحكومين في قضايا مالية بموثوقية وخصوصية عالية، بالإضافة إلى توحيد الجهود والإمكانات للسداد في منصة رقمية واحدة.
بعد ذلك شهد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف توقيع اتفاقية تبادل البيانات بين المديرية العامة للسجون ووزارة العدل ، وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المديرية العامة للسجون ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “، وذلك لتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات المقدمة للسجناء.
مما يذكر أن مبادرة ” فرجت ” تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية ، وإتاحة ذلك عبر منصة “أبشر” الالكترونية .

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