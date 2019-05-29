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جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

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جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني
http://almnatiq.net/?p=734963
المناطق - الرياض

حرصت جماهير نادي النصر السعودي على توجيه رسائل الوداع للاعب البرازيلي برونو أوفيني، الذي رحل لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم المنقضي، بتتويج العالمي بطلًا لدوري المحترفين.

وانتهى عقد أوفيني مع النصر بنهاية الموسم المنقضي، ولم يجدد اللاعب تعاقده قبل سفره إلى بلاده؛ ما أثار استغراب الجماهير، إذ أكدت مصادر جريدة ”الشرق الأوسط“، أن الحارس الأسترالي جونز والمدافع البرازيلي برونو والنيجيري أحمد موسى تحت مجهر البرتغالي فيتوريا مدرب فريق النصر ومن المرجح أن يستغنى عن خدماتهم في الموسم الجديد.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، سواء بالحفاظ على العناصر المؤثرة أو إبرام صفقات جديدة.

وخاض أوفيني 28 مباراة برفقة النصر الموسم المنصرم، بواقع 2520 دقيقة، سجل خلالها هدفين فقط.

وكشفت شبكة ”Transfermerkez“، عن تقديم نادي سيفاس سبور التركي، عرضًا رسميًّا إلى اللاعب البرازيلي لضمه إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة، إلى أن برونو، رحب مبدئيًّا بالانتقال إلى سيفاس سبور، حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل، مع فريق النصر.

ونشر الإعلامي حواس العايد، صورة مع برونو على حسابه على تويتر، قائلًا: ”وداعًا يا صديقي.. قضيت في النصر ثلاث سنوات جميله ورائعة كسبت بها محبة الجميع“.

وأشار الإعلامي عايض العبدالله: ”لك أن تتخيل بأن رأس برونو الذي جاب الصدارة وبعثر أحلام الجار لن يتم التجديد له ولم تجعله جماهير النصر أسطورة رغم كل ما فعل“.

وقال الكاتب السعودي شويش الفهد: ”وداعًا برونو، سيظل هدفك عالقًا في أذهان الهلاليين قبل النصراويين“.

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