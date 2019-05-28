أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة

المناطق - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه اليوم, قائد أمن إمارة المنطقة العقيد موسى بن حسن الزهراني رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عقيد.

وهنأ سموّه، العقيد الزهراني على هذه الثقة, متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

وعبر العقيد موسى الزهراني ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة , سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.