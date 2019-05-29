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مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي

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مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي

مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي
http://almnatiq.net/?p=734973
المناطق - واس

أعرب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي عن تطلع الجامعة العربية لخروج قمم مكة الثلاث ” العربية والخليجية والإسلامية” التي دعا إليها خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – بنتائج طيبة تخدم الأمتين العربية والإسلامية والخليج العربي.
وقال في تصريح له “إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين عودتنا بوقوفها مع القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مشيرًا في هذا الصدد لتسمية خادم الحرمين للقمة العربية العادية التي عقدت في الظهران عام 2018 ” قمة القدس” وهو ما يعكس أهمية القدس والقضية الفلسطينية وأنها في أولويات الاهتمامات العربية والاسلامية والسعودية”.
وثمّن الذوادي ، مساعي المملكة لتحقيق تفاهم عربي وخليجي وإسلامي لدعم القضية الفلسطينية ،واتخاذ موقف عربي موحد رافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعامل مع التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن العربي وتهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي والدولي.
ونوه بأهمية التشاور واللحمة بين القادة العرب والخليجيين وقادة الدول الإسلامية، موضحًا أن المملكة كانت ومازالت لها دور بارز في دعم الحقوق والقضايا العربية خاصة قضية فلسطين والقدس ورفض التدخلات الأجنبية وخاصة الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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