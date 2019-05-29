مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

المناطق - عسير

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التكليف في أعمال أكاديمية إدارية، شملت:

تكليف الدكتور محمد متعب كردم عميدًا لكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، وتكليف الدكتورة مها محمد الشهري عميدة لكلية العلوم والآداب بالمجاردة، وتمديد تكليف الدكتور أحمد عبدالله آل مبشر مشرفًا عامًّا للبرامج المشتركة في المجمع الأكاديمي بالمحالة، وتكليف الأستاذ الدكتور عوض عبدالله غرم القرني وكيلًا لكلية العلوم الإنسانية للدراسات العليا والبحث العلمي، وتمديد تكليف الدكتور محمد عبدالله زربة وكيلًا لعمادة شؤون الطلاب للتطوير والجودة، ، وتكليف الدكتور عادل سعيد آل عبيد وكيلًا لكلية طب الأسنان للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور خالد محمد القرني مستشارًا في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إضافة إلى عمله، وتمديد تكليف الدكتور سعيد سعد الصرف مشرفًا على إدارة الدراسات والمعلومات، وتمديد تكليف الدكتور مريع سعد الهباش مديرًا لمركز حوكمة الشركات، وتمديد تكليف الدكتور عبدالله مصلح الشهراني مشرفًا على المهارات السريرية بكلية الطب.

كما تضمنت القرارات الإدارية تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس رؤساء للأقسام في كليات الجامعة، شملت: تمديد تكليف الدكتور أحمد علي الغفيري رئيسًا لقسم التربية بكلية التربية، وتمديد تكليف الدكتور متعب عبده خبراني رئيسًا لقسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة، وتمديد تكليف الدكتور سالم مهدي آل معمر رئيسًا لقسم أسنان الأطفال والتقويم بكلية طب الأسنان، وتمديد تكليف الدكتور يوسف عبدالله النخالي القرني رئيسًا لقسم إصلاح الأسنان بكلية طب الاسنان، وتمديد تكليف الدكتور محمد عبدالرحمن الفارسي رئيسًا لقسم الاستعاضة السنية بكلية طب الأسنان، وتمديد تكليف الدكتور زهير مطلق القحطاني رئيسًا لقسم التعليم الطبي للأسنان بكلية طب الأسنان، وتمديد تكليف الدكتور عبدالله علي آل نازح رئيسًا لقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، وتمديد تكليف الدكتور سعد محمد آل قريشي القحطاني رئيسًا لقسم صحة أسنان المجتمع بكلية طب الأسنان، وتكليف الدكتور مرعي سعيد القرني رئيسًا لقسم الرياضيات بكلية العلوم، وتمديد تكليف الدكتور يحيى إبراهيم آل معوض عسيري رئيسًا لقسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.