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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=734984
المناطق - مكة المكرمة

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الاستاذ عبدالله بن احمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة الأستاذ محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ (٧٦١) موظفة ، وشملت حركة النقل ( ٥٣١ ) موظفة حيثُ بلغت نسبة النقل ٧٠ ٪؜ لهذا العام، كما أوضح أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة ٧٧ ٪؜ من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات ، كما أكد بأن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة ( عشرة أيام ) من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام ” كوادر ” عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل .
ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي :
https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

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