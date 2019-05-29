احدث الأخبار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8413.88 نقطة
أبرز المواد
 اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف
منطقة عسير
 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون “وثيقة مكة المكرمة”
أبرز المواد
 مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي
أبرز المواد
 الوزن الزائد للمراهقين يهدد “عضلة القلب”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقلّد قائد أمن الإمارة رتبته الجديدة
منطقة جازان
 جمهور ”النصر“ يودع البرازيلي برونو أوفيني
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”
أبرز المواد
 العراق يسلم أنقرة 188 “طفلا داعشيا”
أبرز المواد
 بعد تشديد القيود.. انخفاض كبير في صادرات إيران النفطية
أبرز المواد
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8413.88 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8413.88 نقطة

أبرز المواد
اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

منطقة مكة المكرمة
مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

منطقة عسير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=734990
المناطق - واس

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق “زكاتي” للأفراد، سيتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الايتام، والعاجزين عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والاسر الغير معولة مثل (الارملة والايتام، والمطلقة مع أبناؤها، واسر السجناء، والاسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، واسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الاهلية)، والنساء الاتي لا عائل لهن مثل الارملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الابوين ممن تجاوزوا سن 18 عام.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وبين الفئات المستحقة وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة “زكاتي” الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية هي بوابة حكومية توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8413.88 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8413.88 نقطة
1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون “وثيقة مكة المكرمة”

1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون “وثيقة مكة المكرمة”
مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي

مسؤول بالجامعة العربية يثمن مساعي المملكة لتحقيق تفاهم خليجي وعربي وإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*