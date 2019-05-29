وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: الزكاة المحصلة من بوابة “زكاتي” تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي

المناطق - واس

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق “زكاتي” للأفراد، سيتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الايتام، والعاجزين عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والاسر الغير معولة مثل (الارملة والايتام، والمطلقة مع أبناؤها، واسر السجناء، والاسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، واسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الاهلية)، والنساء الاتي لا عائل لهن مثل الارملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الابوين ممن تجاوزوا سن 18 عام.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وبين الفئات المستحقة وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة “زكاتي” الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية هي بوابة حكومية توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها.