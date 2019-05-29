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“الصحة” تدعو المعتمرين لتناول الخضروات والفواكه الطازجة لتجنب النزلة المعوية

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“الصحة” تدعو المعتمرين لتناول الخضروات والفواكه الطازجة لتجنب النزلة المعوية

“الصحة” تدعو المعتمرين لتناول الخضروات والفواكه الطازجة لتجنب النزلة المعوية
http://almnatiq.net/?p=734993
المناطق - واس

دعت وزارة الصحة عموم القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إلى الالتزام بعدد من الطرق للوقاية من النزلة المعوية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر ضمن حملة #اعتمر_بصحة أن النزلة المعوية قد تعيق المعتمر عن أداء المناسك، مقدمة عدداً من النصائح المهمة للوقاية منها، تمثلت في الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتناوله المعتمر، والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات، مع أهمية طبخ اللحوم بشكل جيد، والحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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