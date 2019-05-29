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رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

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رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد
http://almnatiq.net/?p=735010
المناطق_متابعات

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد.

وقال “العجلان”، إن هذه الذكرى تمر بمسيرة حافلة من الإنجازات الوطنية التي يقودها سمو ولي العهد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش نقلات متوالية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

وعلى الصعيد السياسي، قال “العجلان”، إن استضافة المملكة لعدد من القمم والتي نعيش أحدها هذه الأيام بعقد القمة الخليجية والقمة العربية والإسلامية لتؤكد ثقل المملكة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية، كما أن زيارات واتصالات سمو ولي العهد مع زعماء العالم كان لها الأثر البالغ في تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الإقليمية والمخاطر الدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح “العجلان”، أن معدلات النمو وتزايد النشاط التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع مستوى تسهيل الأعمال كان انعكاسا للإصلاحات الشاملة التي يقودها سمو ولي العهد مما كان محل إشادة العديد من المنظمات والتقارير الدولية، التي أكدت أن المملكة بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل تتضح من خلال العمل المستمر في استكمال المشاريع التنموية العملاقة التي أطلقها سمو ولي العهد، لا سيما مشاريع نيوم، والقدّية، والبحر الأحمر، والمشاريع التنموية في جميع مناطق المملكة، وغيرها من المشاريع الحيوية التي تشكل أحد أهم مشاريع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى ما توفره تلك المشاريع من فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

واختتم “العجلان”، تصريحه بالدعوة إلى الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

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