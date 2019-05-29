احدث الأخبار

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب
أبرز المواد
 أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة
أبرز المواد
 رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد
أبرز المواد
 السودان.. إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام وسقوط قتيلة و4 جرحى
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بجهود رجال قوة أمن المنشآت
أبرز المواد
 أمين عسير  يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار بأبها
أبرز المواد
 أمير نجران يستعرض أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ..
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة
أبرز المواد
 هيئة السياحة و”غرفة الطائف” تعقدان لقاء تحضيريا لتنظيم ورشة “استثمر في الطائف”
أبرز المواد
 المجموعة التخريبية الناطقة بالكورية ScarCruft تطوّر برمجية خبيثة لتحديد الأجهزة المتصلة عبر بلوتوث
أبرز المواد
 “الصحة” تدعو المعتمرين لتناول الخضروات والفواكه الطازجة لتجنب النزلة المعوية
أبرز المواد
نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

أبرز المواد
أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة

أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة

أبرز المواد
رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

أبرز المواد
السودان.. إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام وسقوط قتيلة و4 جرحى

السودان.. إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام وسقوط قتيلة و4 جرحى

أبرز المواد

أمير نجران يشيد بجهود رجال قوة أمن المنشآت

أمير نجران يشيد بجهود رجال قوة أمن المنشآت
http://almnatiq.net/?p=735014
المناطق_نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال القوات العسكرية من الوزارات والقطاعات كافة، التي جعلت هذه البلاد بفضل الله تعالى تنعم بالأمن والأمان.
وثّمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد إبراهيم بن حمد الدوسري، جهود رجال القوة في حماية المقدرات والمنشآت الحيوية الوطنية.
واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الإحصائي السنوي لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

روابط ذات صلة

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب
أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة

أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة
رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

رئيس “غرفة الرياض” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*