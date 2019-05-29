أمير نجران يشيد بجهود رجال قوة أمن المنشآت

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال القوات العسكرية من الوزارات والقطاعات كافة، التي جعلت هذه البلاد بفضل الله تعالى تنعم بالأمن والأمان.

وثّمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد إبراهيم بن حمد الدوسري، جهود رجال القوة في حماية المقدرات والمنشآت الحيوية الوطنية.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الإحصائي السنوي لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.