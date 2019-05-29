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“عمل الرياض” يضبط 380 مخالفة في العاصمة ومحافظاتها خلال أسبوعين

“عمل الرياض” يضبط 380 مخالفة في العاصمة ومحافظاتها خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=735024
المناطق_الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين.

وأشار مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري ، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت “7229” منشأة تجارية.

وأضاف “عسيري”، أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة “عيد الفطر” , وتهدف إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “معًا للرصد”.

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