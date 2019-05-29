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ملك الأردن يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

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ملك الأردن يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ملك الأردن يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
http://almnatiq.net/?p=735029
المناطق_وكالات

أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال استقباله مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الاسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبنا افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان، إن الملك عبد الله استقبل في قصر الحسينية، الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وصل كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية قادما من المغرب سعيًا لحشد الدعم لهذه الخطة التي يرتقب أن يكشف عن شقّها الاقتصادي في نهاية يونيو في المنامة في غياب الفلسطينيين.

ومنذ تولّيه منصبه يبدي الرئيس دونالد ترامب رغبة في التوصل إلى “اتّفاق نهائي” بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أمل أن ينجح حيث فشل كل أسلافه من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء.

لكنّ المعادلة تبدو حساسة جدًا لأن الفلسطينيين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ أن اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الاول/ديسمبر 2017.

ويأمل كوشنر في الحصول على تأييد قسم من الفلسطينيين عبر وعده بتنمية اقتصادية فعلية وهو مدرك أنه بحاجة لدعم دول عربية حليفة للولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

ويرافق كوشنر في زيارته إلى المغرب والأردن وإسرائيل ذراعه اليمنى جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية براين هوك.

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