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بلدية الخبر تكمل خطتها الرقابية لعيد الفطر المبارك

بلدية الخبر تكمل خطتها الرقابية لعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=735030
المناطق_الخبر

كثفت ادارة النظافة في بلدية محافظة الخبر استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا على ظهور المدينة بهذه المناسبة بأجمل حلة، بما يعكس حرص البلدية على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المدينة وزوارها, فيما يتولى أكثر من 1500 عامل على نظافة محافظة الخبر

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنه تم تشكيل فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مخصص لهذه المناسبة من خلال تكثيف جهود النظافة بداية من تجهيز مصليات العيد وتنظيفها ومسحها استعداداً لتوافد المصلين, وكذلك زيادة عدد حاويات النفايات وتشكيل فرق رقابية لضمان نظافة كافة الأحياء في مدينة الخبر، فضلاً عن زيادة العمالة خلال الفترة المسائية على الطرق والحدائق والكورنيش والواجهة البحرية والأسواق والمناطق العامة.

وأضاف بأن أعمال الاستعدادات تتضمن رفع المخلفات وغسيل الحاويات وصيانتها ودهانها، وتنظيف اللوحات الإرشادية، وغسيل المجسمات والدوارات والأرصفة والمشايات، وتكثيف العمل على نظافة دورات المياه خاصة في الكورنيش والواجهة البحرية على مدار الساعة وتخصيص عمالة ثابته في دورات المياه, وبالنسبة لبرنامج الكنس اليدوي فقد تم زيادة فترات العمل في الكورنيش والواجهة البحرية, وفترتي عمل في الحدائق العامة والمنتزهات, كما تم تخصيص أكثر من 30 عامل بشاطئ العزيزية على فترتين , وبالنسبة لبرنامج صيانة دورات المياه فقد تم الانتهاء من صيانة جميع دورات المياه وتوفير قطع غيار جديدة واستبدال التالف منها, وتكوين فرقة على مدار الساعة من الفنيين شاملة، وذلك لمباشرة أي عطل خلال فترة العيد .

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