الأمير سعود بن نايف يستقبل متسلقة قمة إفرست ” منى شهاب “

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء المتسلقة السعودية منى كمال شهاب بعد نجاحها في تسلق قمة إيفريست أعلى قمة بالعالم ، ورفعت العلم السعودي حاملة رسالة للمجتمع لتشجيعه على اللياقة البدينة وتخفيف السمنة والوقاية من الأمراض من ضمنها مرض السكري.

وقدم سموه التهنئة للمتسلقة لجهودها في توعية المجتمع وإيصال رسالتها لكافة شرائح المجتمع.

فيما قدمت المتسلقة شكرها لسمو امير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه وتوجيهاته السديدة الغير مستغربة على سموه ، والتي ستكون بإذن الله دافعا لها لتقديم المزيد من الإنجازات.