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الأمير سعود بن نايف يستقبل متسلقة قمة إفرست ” منى شهاب “

الأمير سعود بن نايف يستقبل متسلقة قمة إفرست ” منى شهاب “
http://almnatiq.net/?p=735040
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء المتسلقة السعودية منى كمال شهاب بعد نجاحها في تسلق قمة إيفريست أعلى قمة بالعالم ، ورفعت العلم السعودي حاملة رسالة للمجتمع لتشجيعه على اللياقة البدينة وتخفيف السمنة والوقاية من الأمراض من ضمنها مرض السكري.

 

وقدم سموه التهنئة للمتسلقة لجهودها في توعية المجتمع وإيصال رسالتها لكافة شرائح المجتمع.  

 

فيما قدمت المتسلقة شكرها لسمو امير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه وتوجيهاته السديدة الغير مستغربة على سموه ، والتي ستكون بإذن الله دافعا لها لتقديم المزيد من الإنجازات. 

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