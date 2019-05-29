“الإيواء” و”العقد الموحد” يسيطران على لقاء قطاع الاستقدام الموسع

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دعا اللقاء الموسع لقطاع الاستقدام إلى مشاركة واسعة في اللقاء المزمع عقده اليوم (الخميس30/مايو/2019) بمقر وزارة العمل بالرياض لمناقشة العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المزمع تطبيقه مطلع شهر يوليو المقبل.

واشاد المشاركون في اللقاء الذي عقد يوم أمس (الأربعاء 29/مايو/2019) بمقر غرفة الشرقية بالدمام بتجاوب الوزارة مع اصحاب المكاتب، من خلال الملاحظات التي تم رفعها على العقد، وتوصياتهم لإنجاحه.. لافتين إلى ان اللقاء قد خصص له اربع ساعات للمناقشة والحوار مع ممثلي الوزارة، ما يؤكد حرص الوزارة على نجاح العقد.

ولفت المشاركين على أن العقد هو بمثابة تنظيم لعلاقة المكتب مع العميل والوكيل والوزارة مما يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لوضع بنوده موضع التنفيذ ليضمن نجاح عملية الاستقدام لتخدم اغراض التنمية.

على صعيد آخر، اقترح المجتمعون في اللقاء إنشاء شركة متخصصة في الإيواء، على ضوء قرار الوزارة بإلزام اصحاب المكاتب من جميع الفئات (أ، ب، ج) باستقبال وإيواء العمالة، مؤكدين بأن هذه الخطوة تعد فرصة استثمارية متاحة أمام المكاتب، يقدمون من خلالها جملة من الخدمات المساندة لنشاط الاستقدام مثل الإيواء والتأهيل والتدريب والاستقبال.

مؤكدين إمكانية إنشاء اربع شركات متخصصة في هذه الخدمة في أكثر من منطقة من المملكة مثل الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، مشيرين إلى ان المنطقة الشرقية وحدها تستقبل (60 ــ 100 ) عاملة يوميا، ما يعني أن الفرصة الاستثمارية في هذا المجال واعدة ، حيث أن خطوة تحويل استقبال وايواء العمالة للقطاع الخاص سوف تسهم في حل العديد من المشكلات مثل التسول والهروب ومشاكل العمالة مع الأفراد، كما يدعم توجه الدولة نحو الخصخصة.