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بر الأحساء تطلق برامج العيد لأكثر من 1400 يتيم ويتيمة

بر الأحساء تطلق برامج العيد لأكثر من 1400 يتيم ويتيمة
http://almnatiq.net/?p=735042
المناطق_الأحساء

تشارك جمعية البر بالأحساء 1402 طفلا وطفلة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية فرحة العيد من خلال حزمة من البرامج والمشاريع المتنوعة التي تعنى بإدخال الفرح والسرور على الايتام قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

واكد مدير الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية تحرص في كل عام على اسعاد الايتام من خلال التأكيد على المراكز التابعة لها بأهمية تنفيذ المشاريع المتخصصة للأيتام في وقتها المحدد، ومنها مشروع كسوة العيد وحفل فرحة العيد والذي يعنى بالأيتام وأسرهم.

وأضاف البوسيف بان عدد من المراكز التابعة للجمعية عملت على انهاء كافة متطلبات مشاريع فرحة العيد من خلال الإيداع في نظام البركة، كما تولت مراكز أخرى فكرة تنفيذ حفل ترفيهي للأيتام يوم السبت القادم تقام خلاله العديد من الفقرات الترفيهية من اجل ادخال الفرح والسرور على الأيتام قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويتم خلاله توزيع هدايا العيد.

من جهته وجه أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر شكره وتقديره لكافة العاملين في المراكز التابعة للجمعية لحرصهم على إسعاد الايتام قبل حلول عيد الفطر المبارك، وكما شكر جميع الداعمين من أهل العطاء والبذل والإحسان لبرامج ومشاريع الجمعية.

ودعا ال عبدالقادر الراغبين في المساهمة في دعم مشروع صندوق الايتام زيارة متجر البر الالكتروني (store.ahsaber.org  ) لتمكين الجمعية من الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية التي تهتم بشريحة غالية علينا وعلى المجتمع وبهدف إدخال الفرح على قلوبهم.

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