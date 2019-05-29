الهيئة الملكية تنفذ حملة رقابية على أكثر من 50 صالون حلاقة بمدينة الجبيل الصناعية

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نفذت إدارة خدمات الاملاك بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بقسم صحة البيئة حملة رقابية على 52 صالون من صالونات الحلاقة بمدينة الجبيل الصناعية ضمن خطتها السنوية للحملات الرقابية وذلك للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية بوجود البطاقات صحية، والتأكد من عدم استخدام الامواس متعددة الاستخدام، واستبدالها بأمواس ذات الاستخدام الواحد، والتأكد صلاحية مستحضرات العناية بالبشرة، وتوفير اجهزة وادوات التعقيم، وكذلك سلامة الاسطح و كراسي الحلاقة للتأكد من خلوها من التلوث.

هذا وقد أسفرت هذه الحملة عن فرض غرامات مالية على المخالفين وإغلاق بعض المنشآت المخالفة حتى تلافي المخالفات.

ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية على الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للقاطنين وتزامنا مع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك .

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية تسعى منذ إنشائها على وضع خطط استراتيجية تقود المدينة إلى مصاف المدن العالمية والوصول إلى المدينة المثالية وتعزز المكانة الاقتصادية لها.