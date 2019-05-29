تعليم صبيا ينعي المشرف التربوي الأمير

المناطق_فضه عطيف

بمزيد من الرضى والتسليم، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي إدارة تعليم صبيا ممثلة في مدير التعليم الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي وكافة منسوبي الإدارة المشرف التربوي بمكتب تعليم ضمد الأستاذ موسى بن جابر أحمد سراج الأمير والذي وافته المنية ظهر اليوم إثر عارض صحي ألم به.

وأسرة التعليم تتقدم بأحر التعازي لذوي الأستاذ موسى ولمنسوبي مكتب تعليم ضمد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر أن الصلاة على الفقيد ستكون مساء هذا اليوم الأربعاء ٢٤ من شهر رمضان لعام ١٤٤٠هـ بعد صلاة التراويح بجامع قرية الطاهرية التابعة لمحافظة ضمد.