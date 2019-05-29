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زوار المسجد النبوي يُشيدون بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهم

زوار المسجد النبوي يُشيدون بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهم
http://almnatiq.net/?p=735068
المناطق - الرياض

أشاد عدد من الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي, بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكدوا في تصريحات لمندوب وكالة الأنباء السعودية “واس” حجم الإنجاز والعمل المستمر في تقديم كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.
وثمن الزائر لاكي مروى من باكستان مالمسه وشاهده من خدمات وأعمال لخدمة المصلين والزائرين, وقال أن كثافة الحشود في ساحات الحرم النبوي, يُقابلها خدمات وتسهيلات ورعاية كبيرة لضيوف الرحمن.
بدوره قال الزائر حسن من المغرب أن سرعة العمل على رفع مخلفات سُفر الإفطار في المسجد النبوي أمر ملفت, مًشيداً بهذا التنسيق والعمل المحكم في وقت وجيز, لنظافة وتهيئة الحرم للمصلين.
كما ابتهل الزائر حامد محمد من مصر بالدعاء هذه الليالي المباركة لحكومة المملكة العربية السعودية, سائلاً المولى تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها, فهي قبلة المسلمين التي لاتدخر شيئاً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
من جانبه, نوه الزائر حسن راشد من العراق بالخدمات والأعمال الجليلة التي يقدمها مختلف العاملين بالمسجد النبوي, مُشيداً بحسن المعاملة والحرص على تقديم أي خدمة للزائرين, وكذلك إرشادهم والإجابة على استفساراتهم.

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