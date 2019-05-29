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رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

أبرز المواد

رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا
http://almnatiq.net/?p=735077
المناطق- الرياض

أعلنت قطر مشاركة رئيس وزرائها في القمم الثلاث المزمع عقدها في مكة المكرمة الخميس، وتشمل قمتين طارئتين (عربية وخليجية)، بالإضافة إلى قمة التعاون الإسلامي.

وقالت المتحدثة بسام الخارجية القطرية، لولوة الخاطر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “إن دولة قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية”.

وتابعت الخاطر قائلة: “قررت القيادة الرشدية المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية في تغريدة أخرى: “إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم”.

وكان قد تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمم مكة.

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