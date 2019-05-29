محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة

أكد الإعلامي محمد التونسي، أن عنده أمل كبير جدا في تركي الشبانة وزير الإعلام، أنه سيحل معضلة كبيرة جدا، وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة.

وأضاف التونسي في برنامج ليوان المديفر مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن وزير الإعلام يفهم اللعبة جيدا وعنده فكر استراتيجي خاصة مع المرحلة الحالية التي تمر فيها المملكة الآن.

ومحمد التونسي يحمل بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود وأيضاً شهادة ماجستير في نفس التخصص جامعة أوهايو الأمريكية.

وهو رئيس قناة mbc في السعودية وكان يرأس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية وعمل كمدير عام لقناة الاخبارية السعودية كما عمل كرئيس تحرير جريدة عكاظ وصحيفة الاقتصادية وغيرها من المحطات الإعلامية الأخرى.