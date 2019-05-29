احدث الأخبار

محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة
أبرز المواد
 دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل
أبرز المواد
 الشيخ “السديس”: الطفرة النوعية في اقتصاد المملكة ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية
أبرز المواد
 رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعرّف ضيوف قمم مكة بالجهود المبذولة لبناء الإنسان وإعمار المكان باليمن
أبرز المواد
 زوار المسجد النبوي يُشيدون بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهم
أبرز المواد
 تنبيه بهطول أمطار رعدية على الطائف
أبرز المواد
 البروبيوتيك الموجود في الزبادي مفيد لنزلات البرد
أبرز المواد
 الهيئة الملكية تنفذ حملة رقابية على أكثر من 50 صالون حلاقة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 تعليم صبيا ينعي المشرف التربوي الأمير
منطقة جازان
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم اربع فعاليات خلال الشهر الكريم تنمي افكار وابداع الأطفال وطاقاتهم
المنطقة الشرقية
 بر الأحساء تطلق برامج العيد لأكثر من 1400 يتيم ويتيمة
المنطقة الشرقية
محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة

محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة

أبرز المواد
دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل

دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل

أبرز المواد
الشيخ “السديس”: الطفرة النوعية في اقتصاد المملكة ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية

الشيخ “السديس”: الطفرة النوعية في اقتصاد المملكة ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية

أبرز المواد
رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

أبرز المواد

محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة

محمد التونسي: عندي أمل في وزير الإعلام “شبانة” أنه سيحل معضلة كبيرة وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=735083

أكد الإعلامي محمد التونسي، أن عنده أمل كبير جدا في تركي الشبانة وزير الإعلام، أنه سيحل معضلة كبيرة جدا، وسيخلق مسارا إعلاميا جديدا في المملكة.

وأضاف التونسي في برنامج ليوان المديفر مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن وزير الإعلام يفهم اللعبة جيدا وعنده فكر استراتيجي خاصة مع المرحلة الحالية التي تمر فيها المملكة الآن.

ومحمد التونسي يحمل بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود وأيضاً شهادة ماجستير في نفس التخصص جامعة أوهايو الأمريكية.

وهو رئيس قناة mbc في السعودية وكان يرأس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية وعمل كمدير عام لقناة الاخبارية السعودية كما عمل كرئيس تحرير جريدة عكاظ وصحيفة الاقتصادية وغيرها من المحطات الإعلامية الأخرى.

 

روابط ذات صلة

دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل

دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل
الشيخ “السديس”: الطفرة النوعية في اقتصاد المملكة ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية

الشيخ “السديس”: الطفرة النوعية في اقتصاد المملكة ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية
رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

رئيس الوزراء القطري سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*