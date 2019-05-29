النخوة عروبيه.. قصيدة للشاعر راشد بن جعيثن في مديح الأمير محمد بن سلمان

المناطق- الرياض

حملت قصيدة “النخوة عروبيه” للشاعر راشد بن جعيثن، إشادة كبيرة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوره القيادي الشجاع الذي يقوم به لمجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في المرحلة الراهنة.

وأكد الشاعر أن ما فعله محمد بن سلمان لشعبه وبلاده ليس قليلا بل هو كالغيث إذا انهمر لأبناء بلاده.. وكالشهاب إذا استعر على رؤوس أعدائه وأعدائنا.. قدم لنا في عامين ما كنا ننتظره منذ عقود وتوج خطاه بالحب والتواضع وهما أسمى ما يملك الإنسان.

يا بشارة المجد والتاريخ والأمه

يا منتهى أحلام مملكة السعودية

يا سـاعد يفتـل التغـير والهمـه

معك أنتشى الشعب والنخوة عروبيه

حاضرك ياللي تعشق الطايله سمه

عنـوان حـزم العـزم أسمى معانيَّــه

فرقت عن وجه حاضر مجدنا غمه

ودانت لك أرقاب خلقٍ روسهم عيّه

و الرجل في غبّه الأحداث من دمه

يشوفـه اللـي يعـرف العلم بالهيَّـه

في معقلٍ فيه كل الخلق ملتمه

تفرق عليهم بفعل صورته حيه

الأولى يا محمد ما اخطت اليمه

و في الثانية بالوفا للشعب ماويه

الأمن والخير وجـه المملكة عمّـه

و العـدل والحق ما كثرت دعاويّـه

انا أشهد إن الفعل مرفوع بالضمه

في عهد مجد العرب مابه اشكاليه

دين العرب والعروبة جاليٍ همّه

على شـريعة محمد صـافي النيّه