معرض “حقائق في دقائق” أمام قادة 56 دولة و 390 إعلاميا يستعرض الصواريخ الإيرانية وجرائم الحوثي بالأدلة

المناطق- الرياض

في معرض أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عرضت عدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت المملكة العربية السعودية من ميليشيا الحوثي الإيرانية وتثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية.

ويعرض معرض “حقائق في دقائق” عدد من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ بالستي إيراني نوع “قيام” والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨م، وصاروخ بالستي إيراني من نوع “قيام” أطلق على مكة المكرمة في عام ٢٠١٦م، وطائرة بدون طيار إيرانية “أبابيل / قاصف”، وطائرة بدون طيار دعم إيراني “راصد”، و”آربي جي” صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع “دهلوي”، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر عن بعد “تقنية إيرانية”.

وأقيم المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن، ويتولى الشرح فيه بعدة لغات سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي لمركز تنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، ومدير عام مركز الاتصال بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان.