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“الأحوال المدنية” تكلف مكاتبها بالعمل في إجازة عيد الفطر

“الأحوال المدنية” تكلف مكاتبها بالعمل في إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=735103
المناطق- الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تكليف المكاتب الرجالية والنسائية (الرئيسية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإنهاء الحالات الطارئة التي تقتضي عدم تأجيلها كحالات الولادة والوفاة.
وحددت الأحوال المدنية أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الرابعة مساءً، على أن يكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً في جميع المكاتب المحددة بمناطق المملكة (13) للرجال والنساء.

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