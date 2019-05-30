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الحكومة اليمنية تستعرض خطط إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بمناطق الحرب

الحكومة اليمنية تستعرض خطط إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بمناطق الحرب
http://almnatiq.net/?p=735115
المناطق- الرياض

استعرض رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، خطط حكومته لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في المناطق التي دمرتها الحرب.
وأشار خلال مداخلة له أمام وفود العالم المشاركة في الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى ضمن اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، إلى أن هذه الخطط تعدّ إحدى الأدوات للحفاظ على السلام الاجتماعي وإعادة الإعمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وبالذات في الدول المتأثرة بالنزاعات.
وتطرق عبدالملك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى تجربة اليمن وما تشهده من تدمير لعدد من مدنها منذ الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لافتاً النظر إلى النهج الذي تتبعه حكومته للتعامل مع هذا التحدي بقدر عالٍ من المسؤولية، وإعداد خطط ورؤى واضحة لتخطي ذلك، ووضع أولوية التنمية الحضرية ضمن أجندتها كخطوة أساسية في إعادة الإعمار والتعافي السريع والعودة إلى المسار الاقتصادي.

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