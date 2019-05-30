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حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق

حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق

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رئيس مجلس الوزراء اللبناني يصل جدة

رئيس مجلس الوزراء اللبناني يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=735128
المناطق- الرياض

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى جدة مساء اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير المملكة لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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