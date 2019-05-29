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بلدية الوجه تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر المبارك

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بلدية الوجه تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر المبارك

بلدية الوجه تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=735131
المناطق - تبوك :

تواصل بلدية محافظة الوجه استعداداتها لتجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي الذي سيقام في حديقة البوابة شمال شاطئ زاعم السياحي .
وكانت لجان الاستعداد قد شرعت منذ وقت مبكر في العمل على تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر و لتقديم العديد من الفعاليات و البرامج المتنوعة للحضور .
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام عبدالله بن محمد البلوي أنه بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي تواصل اللجان المخصصة للفعاليات تجهيز مقر إحتفالات عيد الفطر المبارك .
وأشار إلى أن احتفالات العيد سوف تكون على مدار ثلاثة أيام وستنطلق ثالث أيام العيد يتخللها ألعاب نارية ومسرح للطفل ومسابقات عائلية وفرقة ترفيهية ومسابقات للأطفال وألوان شعبية و أركان خاصة بالتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي كما أنه ستكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيمة للحضور مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة وركن المذاق بمقر الفعاليات .

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